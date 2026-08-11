Calciomercato | Nolese, c'è la conferma per Debenedetti

L'annuncio biancorosso:

Ultime conferme in casa Nolese. Continua l’avventura con la maglia della Nolese per Nicolò Debenedetti, esterno offensivo che si prepara a vivere la sua terza stagione in biancorosso.

Corsa, velocità e una progressione devastante sono le caratteristiche che lo rendono un’arma importante sulle corsie offensive. Nicolò è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata della scorsa stagione, dando un contributo determinante alla conquista della promozione in Prima Categoria.

Ma Nicolò non è soltanto un giocatore importante dal punto di vista tecnico e atletico: in questi anni ha saputo distinguersi anche per le sue qualità umane, la serietà, la disponibilità e l’attaccamento al gruppo, valori che la società considera fondamentali.

La Nolese fa quindi ancora grande affidamento su di lui, dentro e fuori dal campo, certa che possa continuare a rappresentare un punto di riferimento importante per la squadra.