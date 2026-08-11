Calcio | Altarese. Fabio Gallo torna in giallorosso, sarà il nuovo Team Manager

La nota giallorossa:

Fabio Gallo è il nuovo Team Manager dell'Altarese

Forte difensore centrale, cresciuto nelle giovanili della Cairese, Gallo ha giocato due stagioni e mezza a Bragno e una e mezza a Plodio in Prima Categoria, per poi approdare all'Altarese nella stagione 2024/25.

Dopo l'operazione al crociato prova a rientrare ma un nuovo infortunio lo costringe a fermarsi di nuovo.



Il presidente Pansera aspettava da tempo che Fabio decidesse di aiutare i giallorossi nel percorso di crescita della società.

"Sono contento per questa nuova sfida - ha dichirato Gallo - anche se spero in futuro di rientrare a giocare!

Questa estate Il nostro DS Jacopo Provato ha creato un’ ottima squadra inserendo giocatori di categoria superiore, giovani promettenti ad una rosa già molto forte e omogenea! Sono sicuro che la nostra squadra sarà competitiva come tante altre in un campionato impegnativo e di alto livello!"