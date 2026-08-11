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Accadeva un anno fa

Calcio | 11 agosto 2026, 17:12

Calcio | Altarese. Fabio Gallo torna in giallorosso, sarà il nuovo Team Manager

Calcio | Altarese. Fabio Gallo torna in giallorosso, sarà il nuovo Team Manager

La nota giallorossa:

Fabio Gallo è il nuovo Team Manager dell'Altarese
Forte difensore centrale, cresciuto nelle giovanili della Cairese, Gallo ha giocato due stagioni e mezza a Bragno e una e mezza a Plodio in Prima Categoria, per poi approdare all'Altarese nella stagione 2024/25. 

Dopo l'operazione al crociato prova a rientrare ma un nuovo infortunio lo costringe a fermarsi di nuovo.


Il presidente Pansera aspettava da tempo che Fabio decidesse di aiutare  i giallorossi nel  percorso di crescita della società.
"Sono contento per questa nuova sfida  - ha dichirato Gallo - anche se spero in futuro di rientrare a giocare! 
Questa estate Il nostro DS Jacopo Provato ha creato un’ ottima squadra inserendo giocatori di categoria superiore, giovani promettenti ad una rosa già molto forte e omogenea! Sono sicuro che la nostra squadra sarà competitiva come tante altre in un campionato impegnativo e di alto livello!"

cs

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