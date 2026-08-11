Calcio | Imperia. Il Comune rinnova la concessione del Ciccione per altri sei anni: decisiva la nuova gestione D’Onofrio

Il Comune di Imperia rinnova per altri sei anni la concessione dello stadio "Ciccione" all'Imperia Calcio. Un a scelta nella quale assume particolare rilievo il nuovo corso societario guidato dal presidente D’Onofrio e dalla nuova dirigenza, che ha portato a un rafforzamento dell’assetto organizzativo e gestionale del club.

Nel provvedimento comunale viene sottolineata la capacità della società di garantire "una conduzione solida, stabile e continuativa dell’attività sportiva", elemento considerato fondamentale anche per la gestione dell’impianto.

A pesare, secondo Palazzo civico, sulla decisione anche i positivi risultati sportivi della stagione, la valorizzazione dell’immagine di Imperia e l’assenza di significative criticità nel rapporto con l’Amministrazione.

La società ha inoltre presentato il nuovo Piano Economico Finanziario, la documentazione relativa alla nuova compagine sociale e le garanzie previste dal contratto.

Il Comune ha, quindi, ritenuto la prosecuzione della concessione "coerente", confermando anche la disponibilità del Ciccione per le competizioni della prossima imminente stagione.

Il rinnovo premia dunque la continuità, ma soprattutto il nuovo assetto societario e gestionale dell’Imperia Calcio, ritenuto una garanzia per il futuro del club e dell’impianto sportivo cittadino.