Calcio | Us Albenga, il legale di Francesco Calabrese replica al Fatto Quotidiano: "Non si creino ricostruzioni arbitrarie"

Ha fatto parlare stamattina all'ombra delle torri ingaune l'articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano in merito all'acquisizione del marchio dell'U.S. Albenga da parte dell'imprenditore Francesco Calabrese.

Nel servizio, oltre al prezzo pagato per l'ottenimento dello storico logo (183.000 euro ndr), sono stati sottolineati alcuni collegamenti indiretti con figure appartenenti alle ndrine del Nord Ovest. Episodi che, come sottolineato dal quotidiano, non hanno toccato direttamente Calabrese.

Poco fa è però arrivata la presa di posizione dell'avvocato Riccardo Villa, legale della famiglia.



"Con riferimento ad un articolo di stampa comparso in data odierna e riferito all’acquisizione del marchio “U.s. Albenga”, il sig. Francesco Calabrese rende noto che provvederà a tutelare la propria onorabilità e reputazione in ogni competente sede giudiziaria, civile e penale, in relazione a qualsiasi contenuto ritenuto lesivo della propria immagine.

Si rinnova, al contempo, l'invito a rispettare la riservatezza della famiglia Calabrese, famiglia di solida tradizione imprenditoriale e di irreprensibile condotta civile, che non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda.

Si invita pertanto chiunque a evitare ricostruzioni arbitrarie, illazioni o ulteriori speculazioni sull'argomento, che non giovano alla serenità delle persone coinvolte né al corretto svolgimento delle attività in corso".