Calcio | Serie D Girone A, il calendario della stagione 2026-27, Celle Varazze e Millesimo partono con Derthona e Imperia

Sono stati pubblicati i calendari relativi al prossimo campionato di Serie D, girone A.
Le prime avversarie di Celle Ligure e Millesimo saranno il Derthona all'Olmo Ferro e l'Imperia al Ciccione, lo scontro diretto è in programma il 15 novembre e il 25 marzo.
Ecco il calendario completo dell'intero raggruppamento ligure-piemontese.
GIORNATA 1 — 06 Set 2026 (rit. 06 Gen 2027)
Bra–Fezzanese
Celle Varazze–Derthona
Chisola–Borgosesia
Gozzano–Lascaris
Imperia–Millesimo
Ligorna–Sanremese
Saluzzo–Biellese
Sestri Levante–Asti
Valenzana Mado–Alessandria
GIORNATA 2 — 13 Set 2026 (rit. 10 Gen 2027)
Alessandria–Sestri Levante
Asti–Gozzano
Biellese–Ligorna
Borgosesia–Saluzzo
Derthona–Imperia
Fezzanese–Chisola
Lascaris–Bra
Millesimo–Valenzana Mado
Sanremese–Celle Varazze
GIORNATA 3 — 16 Set 2026 (rit. 17 Gen 2027)
Bra–Biellese
Chisola–Sanremese
Gozzano–Borgosesia
Imperia–Asti
Ligorna–Derthona
Millesimo–Alessandria
Saluzzo–Celle Varazze
Sestri Levante–Fezzanese
Valenzana Mado–Lascaris
GIORNATA 4 — 20 Set 2026 (rit. 24 Gen 2027)
Alessandria–Imperia
Asti–Valenzana Mado
Biellese–Chisola
Borgosesia–Bra
Celle Varazze–Ligorna
Derthona–Millesimo
Fezzanese–Gozzano
Lascaris–Sestri Levante
Sanremese–Saluzzo
GIORNATA 5 — 27 Set 2026 (rit. 31 Gen 2027)
Alessandria–Asti
Bra–Celle Varazze
Chisola–Ligorna
Gozzano–Sanremese
Imperia–Fezzanese
Millesimo–Lascaris
Saluzzo–Derthona
Sestri Levante–Biellese
Valenzana Mado–Borgosesia
GIORNATA 6 — 04 Ott 2026 (rit. 07 Feb 2027)
Asti–Millesimo
Biellese–Gozzano
Borgosesia–Sestri Levante
Celle Varazze–Chisola
Derthona–Alessandria
Fezzanese–Valenzana Mado
Lascaris–Imperia
Ligorna–Saluzzo
Sanremese–Bra
GIORNATA 7 — 11 Ott 2026 (rit. 14 Feb 2027)
Alessandria–Fezzanese
Bra–Saluzzo
Asti–Lascaris
Chisola–Derthona
Gozzano–Ligorna
Imperia–Biellese
Millesimo–Borgosesia
Sestri Levante–Celle Varazze
Valenzana Mado–Sanremese
GIORNATA 8 — 18 Ott 2026 (rit. 21 Feb 2027)
Biellese–Valenzana Mado
Borgosesia–Imperia
Celle Varazze–Gozzano
Derthona–Asti
Fezzanese–Millesimo
Lascaris–Alessandria
Ligorna–Bra
Saluzzo–Chisola
Sanremese–Sestri Levante
GIORNATA 9 — 25 Ott 2026 (rit. 28 Feb 2027)
Alessandria–Biellese
Bra–Derthona
Asti–Borgosesia
Gozzano–Chisola
Imperia–Celle Varazze
Lascaris–Fezzanese
Millesimo–Sanremese
Sestri Levante–Saluzzo
Valenzana Mado–Ligorna
GIORNATA 10 — 01 Nov 2026 (rit. 14 Mar 2027)
Biellese–Millesimo
Borgosesia–Alessandria
Celle Varazze–Valenzana Mado
Chisola–Bra
Derthona–Lascaris
Fezzanese–Asti
Ligorna–Sestri Levante
Saluzzo–Gozzano
Sanremese–Imperia
GIORNATA 11 — 08 Nov 2026 (rit. 21 Mar 2027)
Alessandria–Celle Varazze
Asti–Sanremese
Fezzanese–Borgosesia
Gozzano–Derthona
Imperia–Saluzzo
Lascaris–Biellese
Millesimo–Ligorna
Sestri Levante–Bra
Valenzana Mado–Chisola
GIORNATA 12 — 15 Nov 2026 (rit. 25 Mar 2027)
Bra–Gozzano
Biellese–Asti
Borgosesia–Lascaris
Celle Varazze–Millesimo
Chisola–Sestri Levante
Derthona–Fezzanese
Ligorna–Imperia
Saluzzo–Valenzana Mado
Sanremese–Alessandria
GIORNATA 13 — 22 Nov 2026 (rit. 04 Apr 2027)
Alessandria–Saluzzo
Asti–Ligorna
Borgosesia–Biellese
Fezzanese–Sanremese
Imperia–Bra
Lascaris–Celle Varazze
Millesimo–Chisola
Sestri Levante–Derthona
Valenzana Mado–Gozzano
GIORNATA 14 — 29 Nov 2026 (rit. 11 Apr 2027)
Bra–Valenzana Mado
Biellese–Fezzanese
Celle Varazze–Asti
Chisola–Imperia
Derthona–Borgosesia
Gozzano–Sestri Levante
Ligorna–Alessandria
Saluzzo–Millesimo
Sanremese–Lascaris
GIORNATA 15 — 06 Dic 2026 (rit. 18 Apr 2027)
Alessandria–Chisola
Asti–Saluzzo
Biellese–Derthona
Borgosesia–Sanremese
Fezzanese–Celle Varazze
Imperia–Gozzano
Lascaris–Ligorna
Millesimo–Bra
Valenzana Mado–Sestri Levante
GIORNATA 16 — 13 Dic 2026 (rit. 25 Apr 2027)
Bra–Asti
Celle Varazze–Biellese
Chisola–Lascaris
Gozzano–Alessandria
Ligorna–Borgosesia
Saluzzo–Fezzanese
Sanremese–Derthona
Sestri Levante–Millesimo
Valenzana Mado–Imperia
GIORNATA 17 — 20 Dic 2026 (rit. 02 Mag 2027)
Alessandria–Bra
Asti–Chisola
Biellese–Sanremese
Borgosesia–Valenzana Mado
Derthona–Celle Varazze
Fezzanese–Ligorna
Imperia–Sestri Levante
Lascaris–Saluzzo
Millesimo–Gozzano