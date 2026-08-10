Calcio | Serie D Girone A, il calendario della stagione 2026-27, Celle Varazze e Millesimo partono con Derthona e Imperia

Sono stati pubblicati i calendari relativi al prossimo campionato di Serie D, girone A.

Le prime avversarie di Celle Ligure e Millesimo saranno il Derthona all'Olmo Ferro e l'Imperia al Ciccione, lo scontro diretto è in programma il 15 novembre e il 25 marzo.



Ecco il calendario completo dell'intero raggruppamento ligure-piemontese.



GIORNATA 1 — 06 Set 2026 (rit. 06 Gen 2027)

Bra–Fezzanese

Celle Varazze–Derthona

Chisola–Borgosesia

Gozzano–Lascaris

Imperia–Millesimo

Ligorna–Sanremese

Saluzzo–Biellese

Sestri Levante–Asti

Valenzana Mado–Alessandria



GIORNATA 2 — 13 Set 2026 (rit. 10 Gen 2027)

Alessandria–Sestri Levante

Asti–Gozzano

Biellese–Ligorna

Borgosesia–Saluzzo

Derthona–Imperia

Fezzanese–Chisola

Lascaris–Bra

Millesimo–Valenzana Mado

Sanremese–Celle Varazze



GIORNATA 3 — 16 Set 2026 (rit. 17 Gen 2027)

Bra–Biellese

Chisola–Sanremese

Gozzano–Borgosesia

Imperia–Asti

Ligorna–Derthona

Millesimo–Alessandria

Saluzzo–Celle Varazze

Sestri Levante–Fezzanese

Valenzana Mado–Lascaris



GIORNATA 4 — 20 Set 2026 (rit. 24 Gen 2027)

Alessandria–Imperia

Asti–Valenzana Mado

Biellese–Chisola

Borgosesia–Bra

Celle Varazze–Ligorna

Derthona–Millesimo

Fezzanese–Gozzano

Lascaris–Sestri Levante

Sanremese–Saluzzo



GIORNATA 5 — 27 Set 2026 (rit. 31 Gen 2027)

Alessandria–Asti

Bra–Celle Varazze

Chisola–Ligorna

Gozzano–Sanremese

Imperia–Fezzanese

Millesimo–Lascaris

Saluzzo–Derthona

Sestri Levante–Biellese

Valenzana Mado–Borgosesia



GIORNATA 6 — 04 Ott 2026 (rit. 07 Feb 2027)

Asti–Millesimo

Biellese–Gozzano

Borgosesia–Sestri Levante

Celle Varazze–Chisola

Derthona–Alessandria

Fezzanese–Valenzana Mado

Lascaris–Imperia

Ligorna–Saluzzo

Sanremese–Bra



GIORNATA 7 — 11 Ott 2026 (rit. 14 Feb 2027)

Alessandria–Fezzanese

Bra–Saluzzo

Asti–Lascaris

Chisola–Derthona

Gozzano–Ligorna

Imperia–Biellese

Millesimo–Borgosesia

Sestri Levante–Celle Varazze

Valenzana Mado–Sanremese



GIORNATA 8 — 18 Ott 2026 (rit. 21 Feb 2027)

Biellese–Valenzana Mado

Borgosesia–Imperia

Celle Varazze–Gozzano

Derthona–Asti

Fezzanese–Millesimo

Lascaris–Alessandria

Ligorna–Bra

Saluzzo–Chisola

Sanremese–Sestri Levante



GIORNATA 9 — 25 Ott 2026 (rit. 28 Feb 2027)

Alessandria–Biellese

Bra–Derthona

Asti–Borgosesia

Gozzano–Chisola

Imperia–Celle Varazze

Lascaris–Fezzanese

Millesimo–Sanremese

Sestri Levante–Saluzzo

Valenzana Mado–Ligorna



GIORNATA 10 — 01 Nov 2026 (rit. 14 Mar 2027)

Biellese–Millesimo

Borgosesia–Alessandria

Celle Varazze–Valenzana Mado

Chisola–Bra

Derthona–Lascaris

Fezzanese–Asti

Ligorna–Sestri Levante

Saluzzo–Gozzano

Sanremese–Imperia



GIORNATA 11 — 08 Nov 2026 (rit. 21 Mar 2027)

Alessandria–Celle Varazze

Asti–Sanremese

Fezzanese–Borgosesia

Gozzano–Derthona

Imperia–Saluzzo

Lascaris–Biellese

Millesimo–Ligorna

Sestri Levante–Bra

Valenzana Mado–Chisola



GIORNATA 12 — 15 Nov 2026 (rit. 25 Mar 2027)

Bra–Gozzano

Biellese–Asti

Borgosesia–Lascaris

Celle Varazze–Millesimo

Chisola–Sestri Levante

Derthona–Fezzanese

Ligorna–Imperia

Saluzzo–Valenzana Mado

Sanremese–Alessandria



GIORNATA 13 — 22 Nov 2026 (rit. 04 Apr 2027)

Alessandria–Saluzzo

Asti–Ligorna

Borgosesia–Biellese

Fezzanese–Sanremese

Imperia–Bra

Lascaris–Celle Varazze

Millesimo–Chisola

Sestri Levante–Derthona

Valenzana Mado–Gozzano



GIORNATA 14 — 29 Nov 2026 (rit. 11 Apr 2027)

Bra–Valenzana Mado

Biellese–Fezzanese

Celle Varazze–Asti

Chisola–Imperia

Derthona–Borgosesia

Gozzano–Sestri Levante

Ligorna–Alessandria

Saluzzo–Millesimo

Sanremese–Lascaris



GIORNATA 15 — 06 Dic 2026 (rit. 18 Apr 2027)

Alessandria–Chisola

Asti–Saluzzo

Biellese–Derthona

Borgosesia–Sanremese

Fezzanese–Celle Varazze

Imperia–Gozzano

Lascaris–Ligorna

Millesimo–Bra

Valenzana Mado–Sestri Levante



GIORNATA 16 — 13 Dic 2026 (rit. 25 Apr 2027)

Bra–Asti

Celle Varazze–Biellese

Chisola–Lascaris

Gozzano–Alessandria

Ligorna–Borgosesia

Saluzzo–Fezzanese

Sanremese–Derthona

Sestri Levante–Millesimo

Valenzana Mado–Imperia



GIORNATA 17 — 20 Dic 2026 (rit. 02 Mag 2027)

Alessandria–Bra

Asti–Chisola

Biellese–Sanremese

Borgosesia–Valenzana Mado

Derthona–Celle Varazze

Fezzanese–Ligorna

Imperia–Sestri Levante

Lascaris–Saluzzo

Millesimo–Gozzano