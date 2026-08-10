 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2026, 13:19

Calciomercato | Un nuovo 2004 per il Vado, dal Lumezzane ecco Andrea Ferro

Calciomercato | Un nuovo 2004 per il Vado, dal Lumezzane ecco Andrea Ferro

La nota rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Matteo Ferro, attaccante classe 2004 reduce due stagioni nel girone A di Serie C con la maglia del Lumezzane.

Originario di Cremona, Matteo compie la trafila nel settore giovanile del Brescia, arrivando a collezionare anche 10 presenze in Serie B con la prima squadra nella stagione 2023/24. Nell’ultima annata sportiva al Lumezzane ha accumulato 37 presenze, impreziosite da 4 gol.

Attaccante di piede destro, Matteo è un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e ricoprire il ruolo di seconda punta, centravanti ed esterno offensivo.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium