Calciomercato | Un nuovo 2004 per il Vado, dal Lumezzane ecco Andrea Ferro

La nota rossoblu:
Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Matteo Ferro, attaccante classe 2004 reduce due stagioni nel girone A di Serie C con la maglia del Lumezzane.
Originario di Cremona, Matteo compie la trafila nel settore giovanile del Brescia, arrivando a collezionare anche 10 presenze in Serie B con la prima squadra nella stagione 2023/24. Nell’ultima annata sportiva al Lumezzane ha accumulato 37 presenze, impreziosite da 4 gol.
Attaccante di piede destro, Matteo è un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e ricoprire il ruolo di seconda punta, centravanti ed esterno offensivo.