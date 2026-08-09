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Calcio | 09 agosto 2026, 20:20

Calcio | Pari e patta tra Albingaunia e Baia Alassio, al Riva il test match termina 2-2

Gol iniziale di testa per Castagna, ribaltano Piu e Marquez con due reti spettacolari, nel finale il tap in di Messaoud

Calcio | Pari e patta tra Albingaunia e Baia Alassio, al Riva il test match termina 2-2

ALBINGAUNIA - BAIA ALASSIO 2-2 (64' Piu, o 67' Marquez - 16' Castagna, 87' Messaoud)
 

31' finisce qua! Due a due all'Annibale Riva

30' un minuto di recupero, dubbi per un tocco di mano in area della Baia.

27' PAREGGIO BAIA ALASSIO! PUNIZIONE DI BELUFFI NON TRATTENUTA DA MANTI, MESSAOUD E' IL PIU' LESTO A RIBATTERE IN PORTA

25' cinque minuti alla fine del match

22' doppia occasione per Di Mari nell'arco di un giro d'orologio. In pochi secondi un tiro centrale e una girata in bello stile per l'ex di giornata

18' Ospiti vicini al pareggio. Donu può colpire di testa, senza saltare, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Manti però non deve intervenire

7' MARQUEZ NON E' DA MENO, COLLO DAI 25 METRI CHE SCAVALCA L'ESTREMO ALASSINO, L'ALBINGAUNIA METTE LA TESTA AVANTI

4' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! PIU!  PUNIZIONE MAGISTRALE, CALCIATA DI MEZZO COLLO DESTRO: LA PALLA VA A FINIRE PROPRIO ALL'INCROCIO DEI PALI

1' via all'ultima mezz'ora

TERZO TEMPO
 

duplice fischio anche sulla seconda frazione

30' ultima fase della seconda frazione, l'Albingaunia prova il forcing

28' serata di pallonetti al Riva. Ci prova anche Manuel Marquez dai quaranta metri. Esecuzione errata non di molto

25' percussione centrale di Bianco, buono lo scarico per Marquez, conclusione un paio di metri oltre la trasversale delle vespe

16' BAIA IN VANTAGGIO! CASTAGNA! COLPO DI TESTA SU ASSIST DI FAEDO, VESPE AVANTI

15' buona traccia centrale della Baia, Mallarino tenta di sinistro dai venti metri, la retroguardia di casa disinnesca in corner

11' sfiora l'eurogol Rocca, un lob al bacio, stoppato solo dalla traversa. Applausi dal Riva

9' sforbiciata acrobatica di Bologna, bel gesto tecnico, distante però dallo specchio bianconero

3' pareggia le opportunità la Baia Alassio, Castagna in "estirada" sfiora il palo alla destra di Cerruti

SECONDO TEMPO
 

31' termina il primo dei tre tempi da trenta minuti

30' opportunità per Rocca. Ferrara va al cross sul secondo palo a innescare Lodovici, assist ottimo per la punta bianconera, murata  da un ottimo Vinci.

26' poco da appuntare sui taccuini, entrambe le squadre sono schierate con il 4-4-2

18' Sacco converge da sinistra per concludere di destro, blocca centralmente Cerruti

12' primo tiro verso la porta, è di Cassini,  mira da rivedere

8' poco da segnalare nei primi minuti di gioco, entrambe le squadre, a turno, provano a proporre la propria manovra

4' primo test al Riva per entrambe le squadre, buona la cornice di pubblico sui gradoni del Riva

1' si parte! 

PRIMO TEMPO
 

ALBINGAUNIA: Cerruti, G. Secco, Prina, Valentino, Latini, Massa, Savpna, Cassini, Rocca, Ferrara, Lodovici,

A disposizione: Manti, Veron, Marquez, Greco, A. Secco,  Fazio, Di MAri, Oiu, Bianco, Iberti, Oddone

Allenatore: Cocco
 

BAIA ALASSIO: A. Vinci, S. Vinci, Ferraro, Lufi, Faedo, L. Garibbo, D. Garibbo, Sacco, Castagna, Trevisano.

A disposizione: Dessena, El Abdaloui, Lanteri, Volpe, Donu, Zahir, Cappello, Allais, Bologna, Messaoud, Mallarino, Castello, Beluffi,

Allenatore: Sardo

Redazione

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