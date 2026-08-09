Calcio | Pari e patta tra Albingaunia e Baia Alassio, al Riva il test match termina 2-2

ALBINGAUNIA - BAIA ALASSIO 2-2 (64' Piu, o 67' Marquez - 16' Castagna, 87' Messaoud)
31' finisce qua! Due a due all'Annibale Riva
30' un minuto di recupero, dubbi per un tocco di mano in area della Baia.
27' PAREGGIO BAIA ALASSIO! PUNIZIONE DI BELUFFI NON TRATTENUTA DA MANTI, MESSAOUD E' IL PIU' LESTO A RIBATTERE IN PORTA
25' cinque minuti alla fine del match
22' doppia occasione per Di Mari nell'arco di un giro d'orologio. In pochi secondi un tiro centrale e una girata in bello stile per l'ex di giornata
18' Ospiti vicini al pareggio. Donu può colpire di testa, senza saltare, sugli sviluppi di calcio d'angolo, Manti però non deve intervenire
7' MARQUEZ NON E' DA MENO, COLLO DAI 25 METRI CHE SCAVALCA L'ESTREMO ALASSINO, L'ALBINGAUNIA METTE LA TESTA AVANTI
4' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! PIU! PUNIZIONE MAGISTRALE, CALCIATA DI MEZZO COLLO DESTRO: LA PALLA VA A FINIRE PROPRIO ALL'INCROCIO DEI PALI
1' via all'ultima mezz'ora
TERZO TEMPO
duplice fischio anche sulla seconda frazione
30' ultima fase della seconda frazione, l'Albingaunia prova il forcing
28' serata di pallonetti al Riva. Ci prova anche Manuel Marquez dai quaranta metri. Esecuzione errata non di molto
25' percussione centrale di Bianco, buono lo scarico per Marquez, conclusione un paio di metri oltre la trasversale delle vespe
16' BAIA IN VANTAGGIO! CASTAGNA! COLPO DI TESTA SU ASSIST DI FAEDO, VESPE AVANTI
15' buona traccia centrale della Baia, Mallarino tenta di sinistro dai venti metri, la retroguardia di casa disinnesca in corner
11' sfiora l'eurogol Rocca, un lob al bacio, stoppato solo dalla traversa. Applausi dal Riva
9' sforbiciata acrobatica di Bologna, bel gesto tecnico, distante però dallo specchio bianconero
3' pareggia le opportunità la Baia Alassio, Castagna in "estirada" sfiora il palo alla destra di Cerruti
SECONDO TEMPO
31' termina il primo dei tre tempi da trenta minuti
30' opportunità per Rocca. Ferrara va al cross sul secondo palo a innescare Lodovici, assist ottimo per la punta bianconera, murata da un ottimo Vinci.
26' poco da appuntare sui taccuini, entrambe le squadre sono schierate con il 4-4-2
18' Sacco converge da sinistra per concludere di destro, blocca centralmente Cerruti
12' primo tiro verso la porta, è di Cassini, mira da rivedere
8' poco da segnalare nei primi minuti di gioco, entrambe le squadre, a turno, provano a proporre la propria manovra
4' primo test al Riva per entrambe le squadre, buona la cornice di pubblico sui gradoni del Riva
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALBINGAUNIA: Cerruti, G. Secco, Prina, Valentino, Latini, Massa, Savpna, Cassini, Rocca, Ferrara, Lodovici,
A disposizione: Manti, Veron, Marquez, Greco, A. Secco, Fazio, Di MAri, Oiu, Bianco, Iberti, Oddone
Allenatore: Cocco
BAIA ALASSIO: A. Vinci, S. Vinci, Ferraro, Lufi, Faedo, L. Garibbo, D. Garibbo, Sacco, Castagna, Trevisano.
A disposizione: Dessena, El Abdaloui, Lanteri, Volpe, Donu, Zahir, Cappello, Allais, Bologna, Messaoud, Mallarino, Castello, Beluffi,
Allenatore: Sardo