Calcio | Nuovi proprietari per il Finale? Il presidente Cappa non lo esclude: "Ci sono stati dei primi abboccamenti, ma ad ora nessuna offerta ufficiale"

Voci, rumor e spifferi da bar. Negli ultimi giorni nel centro di Finale Ligure e negli ambienti vicini al calcio locale si è rincorsa con insistenza l'indiscrezione di un possibile interessamento di un gruppo da fuori regione per l'acquisizione de Finale, con tanto di colloqui con l'amministrazione comunale e possibili fumate bianche imminenti.

Una possibilità ancora remota, ma non del tutto da escludere secondo il presidente Candido Cappa.

"Al momento definire prossima la cessione societaria non è corretto - ha spiegato Cappa - posso però dire che ci sono stati dei contatti, dei primi abboccamenti. A cosa porteranno al momento è però difficile dirlo.

Il massimo dirigente giallorossoblu è però aperto al dialogo.

"Mi auguro di tutto cuore che possano arrivare persone che possano far compiere al Finale un passo in avanti, ma lo ripeto: siamo solo alle primissime fasi. Non c'è comunque nulla di segreto. Ai giocatori nel giorno del raduno abbiamo parlato di questa possibilità con totale trasparenza. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane".

Anche l'assessore allo sport, Valter Sericano, ha confermato i contatti:



"L’Amministrazione è stata informata dalla dirigenza attuale del possibile cambiamento. Seguiremo con attenzione l’evolversi della trattativa al fine di valutare, nel caso, eventuali modifiche della convenzione in essere con il Finale Calcio". In particolare, gli accordi tra le due parti riguardano infatti la gestione del campo sportivo Borel.