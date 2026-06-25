Calciomercato | Colpaccio Vado. Acquisito Bellocci dal Torino, per il portiere contratto fino al 2029

Pochi portieri, nella storia recente del Vado, sono riusciti a lasciare un segno così profondo durante la loro esperienza al Ferruccio Chittolina.
Andrea Bellocci, nonostante la giovane età, è riuscito in questa impresa.
Arrivato in prestito dal Torino, il numero uno torinese si è imposto fin da subito, mettendo la firma con le sue grandi parate su una fetta importante della promozione del Vado in Serie C.
Un traguardo storico, quello dello sbarco nei professionisti, che ha consentito al club del presidente Tarabotto di pianificare il futuro con prospettive diverse, anche sotto il profilo della programmazione di mercato.
Bellocci sarà infatti a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Vado. Il direttore sportivo Paolo Mancuso ha concluso con il Torino l'acquisizione del portiere classe 2006, sottoscrivendo un contratto di natura triennale insieme all'estremo difensore novarese.