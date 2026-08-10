Calcio | Vado. Il precampionato si chiude con il 3-0 al Sestri Levante, venerdì il match di Coppa con l'Inter Under 23

Si chiude nel migliore dei modi la preparazione estiva del Vado, che nell’ultimo test prima dell’esordio ufficiale supera con un netto 3-0 il Sestri Levante. Una prestazione positiva per la formazione rossoblù, capace di mettere in mostra buone trame di gioco e una condizione già interessante in vista del primo appuntamento che conta.

La formazione allenata da Pastorino parte con personalità e, dopo una prima fase di studio, riesce a prendere progressivamente il controllo della gara. Il Sestri Levante prova a rispondere affidandosi soprattutto alle iniziative di Lettieri, che al termine di una ripartenza si presenta davanti a Sala ma non riesce a trovare la precisione necessaria per sbloccare il risultato.

A passare in vantaggio è però il Vado al 14’. Di Munno prende l’iniziativa e, al termine di una bella azione individuale, trova il modo di superare il portiere avversario firmando l’1-0.

Il gol cambia ulteriormente l’inerzia dell’incontro. I rossoblù aumentano la pressione, occupano con maggiore continuità la metà campo avversaria e costruiscono diverse opportunità per il raddoppio. Il secondo gol arriva prima dell’intervallo, anche se non porta la firma di un giocatore del Vado: una deviazione sfortunata di un difensore del Sestri Levante manda infatti il pallone nella propria porta.

Nella seconda frazione entrambe le squadre procedono con numerosi cambi, mentre il caldo contribuisce ad abbassare progressivamente intensità e ritmo. Il Vado, tuttavia, continua a mantenere il controllo della partita e al 60’ cala il tris. È Tampieri a mettere la firma sul 3-0 con una conclusione rasoterra dalla distanza, imprendibile per il portiere di casa.

Nel finale i rossoblù avrebbero anche altre possibilità per incrementare il vantaggio, ma l’estremo difensore del Sestri Levante si rende protagonista di alcuni interventi importanti e mantiene invariato il risultato.

Il triplice fischio arriva senza recupero e consegna al Vado un successo che chiude positivamente il percorso di avvicinamento alla stagione. Ora l’attenzione si sposta sull’esordio ufficiale: venerdì alle 21 i rossoblù saranno attesi dal primo impegno contro l’Inter U23.