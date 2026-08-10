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Calcio | 10 agosto 2026, 21:10

Calciomercato | Il Borghetto inaugura il mercato con sette conferme

Calciomercato | Il Borghetto inaugura il mercato con sette conferme

Ll Borghetto ha dato il via alla costruzione della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di Seconda Categoria. La società granata ha ufficializzato la conferma di sette giocatori, che continueranno a vestire la maglia del club anche nella nuova stagione.

A disposizione di mister DAvide Pisano ci saranno il portiere Francesco Mottola e i difensori Simone Sabia, Fabio Allisiardi, Angelo Dileo, Tommaso Quartieri, Gioiele Sanfilippo e Pietro Sarà.

Si tratta delle prime conferme per il gruppo granata, in attesa di ulteriori rinnovi e dei primi colpi.

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