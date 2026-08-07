Pallanuoto | Rari Nantes Savona, terminata l'Assemblea dei Soci, nuova governance per il club biancorosso

Si è da poco conclusa l’assemblea dei soci di Rari Nantes Savona che ha preso atto della cessione delle quote della maggioranza della società, detenute dai soci storici della stessa e, contestualmente, delle dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Angelo Berlangeri, Alessio Berta, Filippo Cuneo, Maurizio Del Becchi, Dario Galleano, Giuseppe Gervasio, Alessandro Gigliotti, Maurizio Maricone, Gian Luigi Miazza, Luigi Noli, Gloria Pastorino, Giambattista Petrella.

L’assemblea ha ringraziatotutti i soci e tutti i membri del Consiglio d’Amministrazione per il lavoro svolto con grande passione in oltre quarant’anni di storia, non dimenticando i compianti Bruno Pisano e Mimmo Chiriaco.

L’assemblea ha altresì designato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione che affiancheranno il Presidente Daniele Polti nella gestione della Società nelle persone di Michele Rega e Patrizio Tarantino.

Il passaggio è stato fatto nello spirito del rinnovamento e con lo scopo di rafforzare ulteriormente la società per consentirle di traguardare obiettivi ancora più ambiziosi.

Verrà sempre dato il massimo contributo possibile al Presidente Polti e al DG Giotta e ai nuovi soci della società e tutti continueranno ad essere i primi tifosi di questa società, che ha fornito grande lustro alla Città di Savona con le gesta e con i risultati conseguiti dal nuoto artistico e dalla pallanuoto negli oltre quarant’anni di gestione societaria.