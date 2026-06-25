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Calcio | 25 giugno 2026, 19:53

Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga: i risultati delle semiifinali di andata, tutto aperto per le gare di venerdì

Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga: i risultati delle semiifinali di andata, tutto aperto per le gare di venerdì

L'introduzione delle semifinali con formula di andata e ritorno si sta rivelando una scelta azzeccata da parte degli organizzatori del Quinto Trofeo Città di Albenga.

L'equilibrio emerso nelle gare disputate ieri sera lascia infatti aperto ogni scenario in vista delle sfide di venerdì sera.

A presentarsi con un piccolo vantaggio saràSport Ancash, capace di superare 2-1 Interno Uno nella gara d'andata. Decisive le reti di Pellegrino e Macaluso, mentre per Interno Uno è andato a segno Castiglione, mantenendo i suoi in piena corsa per la qualificazione.

Tutto da decidere anche nell'altra semifinale. Ferrara Costruzioni e M Infissi hanno chiuso sul punteggio di 1-1 al termine di una sfida combattuta, con Abdlaoui a firmare il vantaggio e l'autorete di Velaj a ristabilire la parità.

Con margini così ridotti, le sfide di venerdì promettono spettacolo e grande incertezza fino all'ultimo pallone.

Redazione

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