Calciomercato. Mallare, doppietta Reale, Jacopo e Mattia per la mediana di mister Fiori

Il comunicato:

La società Calcio Mallare è lieta di annunciare ufficialmente il perfezionamento del tesseramento dei calciatori Mattia Reale e Jacopo Reale.

Un doppio innesto di grande valore per il nostro centrocampo, che unisce felicemente identità, senso del gol e prospettiva futura.

Per Mattia, centrocampista offensivo classe 2002, si tratta di un gradito e atteso ritorno in maglia rossoblù. Nelle sue tre stagioni a Mallare ha già lasciato un segno importante, collezionando ben 66 presenze e 24 reti, prima dell'ultima esperienza nelle file del Cengio dove ha confermato il suo valore realizzando 7 gol. Mattia torna a disposizione del mister per mettere nuovamente la sua qualità e il suo attaccamento ai nostri colori al servizio della squadra.

Insieme a lui, il centrocampo si arricchisce della freschezza di Jacopo, classe 2007. Prelevato dalla formazione Juniores dell’asd Millesimo Calcio, Jacopo rappresenta un innesto di grande prospettiva: un giovane motivato che arriva a Mallare con l'entusiasmo e la determinazione giuste per crescere e misurarsi in questa nuova realtà.

Lo staff tecnico si è detto entusiasta di poter riabbracciare Mattia, di cui conosce già l'assoluto valore, e di iniziare a lavorare con Jacopo per inserirlo al meglio nei meccanismi della squadra.

La società rivolge a Mattia e Jacopo il più caloroso bentornato e benvenuto a Mallare, augurando a entrambi il meglio per la nuova avventura in maglia rossoblù.

Benvenuti, ragazzi.