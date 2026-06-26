Calciomercato. Carcarese, dal Legino arriva il difensore Elio Angeli

New entry nel reparto difensivo per l’ASD Carcarese che comunica l’ingaggio di Elio Angeli.

Difensore centrale classe 2006, Angeli ha cominciato allo Speranza, per poi trasferirsi al Savona dove ha giocato nell’Under 15 e Under 16. Dall'Under 17 in poi, invece, ho indossato la maglia del Legino, vincendo due campionati regionali con la Juniores. Nelle ultime due stagioni ha militato in Promozione con la prima squadra verdeblu.

“Ho scelto di venire alla Carcarese in quanto ho sentito molto la fiducia dell’allenatore e della società – dichiara Angeli – Mister Valmati è molto preparato e sviluppa un tipo di gioco che può farmi migliorare molto. La società mi è apparsa subito seria e volenterosa di migliorare il risultato della scorsa stagione che è comunque stata positiva. Conoscevo già l’ambiente perché ho diversi amici che giocavano o giocano a Carcare e mi hanno sempre parlato di uno spogliatoio unito e ambizioso. Sono contento di mettermi in gioco in una categoria superiore che non conosco e ringrazio la Carcarese per la fiducia, sono pronto a migliorare e dimostrare il mio valore in un gruppo molto competitivo per la categoria”.

"Elio Angeli è un ragazzo che nell'ultima stagione al Legino ha evidenziato una crescita importante, ben figurando e dimostrando qualità, serietà e grande voglia di migliorarsi - dichiara il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo - Ha scelto di mettersi in gioco con noi con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di lavorare, aspetti che abbiamo apprezzato fin da subito. Siamo convinti che alla Carcarese possa trovare l'ambiente ideale per continuare il proprio percorso di crescita e togliersi importanti soddisfazioni in biancorosso".