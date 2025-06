IL PAGELLONE. Cairese, la salvezza in extremis è un jolly da non sprecare

VOTO 5

E' stato un biennio che sportivamente si è concluso con gli obiettivi auspicati per la Cairese.

La promozione dell'anno scorso e la salvezza ai playout ottenuta poche settimane fa, permetteranno infatti ai valbormidesi di ripresentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

In 24 mesi si sono però susseguiti quattro allenatori (Lepore, Boschetto, Nappi e Solari) e un lungo elenco di interpreti all'interno del rettangolo verde, rendendo di difficile individuazione il lascito tecnico delle ultime due stagioni.

La conferma di mister Matteo Solari può rappresentare sotto questo di punto un'opportunità da non sprecare, a patto che ci sia buon coordinamento con i nuovi quadri dirigenziali dopo la separazione con il ds Giribone (in attesa di novità ufficiali sulla posizione del dg Laoretti).

Il lavoro a Vado e Albenga dell'allenatore valbormidese fu utile per gettare le prime fondamenta e il tris potrebbe proporsi per chi il campo del "Brin" lo conosce come le proprie tasche. Non a caso sono arrivati immediati i rinnovi di Gargiulo e Anselmo e tra i possibili nomi in entrata radiomercato segnala più di un ex giocatore che con il tecnico ha condiviso l'esperienza in rossoblu.

Compattenza, unione di intenti e una linea comune saranno però gli ingredienti cardine affinchè la Cairese possa disputare una stagione sicuramente più serena e perchè no, anche con delle buone soddisfazioni.