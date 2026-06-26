“Mare” al Molo 8.44, ultimi giorni per visitare la mostra curata da Luciana Scarone

C’è ancora poco tempo per visitare “Mare”, la mostra artistica curata da Luciana Scarone ospitata negli spazi del Molo 8.44 di Vado Ligure.

Aperta al pubblico fino a domenica 28 giugno, l’esposizione propone un percorso dedicato al mare, raccontato attraverso linguaggi, sensibilità e sguardi diversi. Un viaggio tra arte, emozioni e creatività che celebra uno degli elementi più identitari del territorio ligure, trasformandolo in fonte di ispirazione, memoria e bellezza.

La mostra, allestita al piano terra del centro, è visitabile tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00, con ingresso libero.

Un’occasione semplice e accessibile per concedersi un momento di incontro con l’arte durante una visita al Molo 8.44.

"Per chi non ha ancora avuto modo di scoprirla, restano dunque solo pochi giorni per lasciarsi accompagnare da “Mare” e dalle opere selezionate da Luciana Scarone in un percorso espositivo pensato per parlare al pubblico attraverso immagini, suggestioni e richiami al territorio" dicono dalla direzione dello shopping center vadese.

L’appuntamento è al Molo 8.44 di Vado Ligure fino a domenica 28 giugno, dalle 16.00 alle 19.00.