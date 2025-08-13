 / Calcio

Calciomercato. Poker di annunci per l'Imperia. Sabato test a Santo Stefano al Mare con la Taggese

Presi Bresciani, Anzalone, Casagrande e Rossi

Dopo Costantini e Guida, sono arrivate quattro nuove ufficialità per la rosa dell'Imperia.
Si tratta di Nicola Bresciani, classe 2006, esterno difensivo; Mattia Anzalone, classe 2005, terzino destro arrivato in prestito dall’Entella; Davide Casagrande, attaccante classe 2006; e Alberto Rossi, portiere classe 2003.

Il club ha dato il benvenuto ai nuovi tesserati sui propri canali ufficiali.

Intanto, è già in programma il prossimo impegno: sabato 16 agosto alle ore 17.00 l’Imperia svolgerà un allenamento congiunto con la Taggese, in programma sul terreno del campo “Colombera” di Santo Stefano al Mare.

Redazione

