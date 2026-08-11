Calciomercato | Il Vado ha un nuovo pivot, trattativa ok per Iacopo Cernigoi

Il Vado rinforza il proprio reparto offensivo, come da attese, con un colpo di esperienza: è fatta per l'arrivo di Iacopo Cernigoi, attaccante classe 1995.

Centravanti di 193 cm, Cernigoi porta in dote un bagaglio costruito in oltre dieci anni tra i professionisti. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, il mantovano ha girato l'Italia calcistica vestendo, tra le altre, le maglie di Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, Seregno, Pescara, Feralpisalò, Crotone e Rimini, con una parentesi anche all'estero, al CFR Cluj in Romania. Nell'ultima parte della scorsa stagione aveva vestito la maglia della Virtus Verona, club a cui era già legato da un precedente trascorso nella stagione 2015-16, quando aveva realizzato 17 reti in 32 presenze in Serie D, la sua miglior annata in carriera.

Nel computo totale, la carriera di Cernigoi conta oggi 281 presenze e 61 gol tra i campionati professionistici e dilettantistici, un curriculum che ne fa uno degli attaccanti più navigati ed esperti del panorama della terza serie italiana.

L'operazione, secondo quanto filtrato nei giorni scorsi, si è chiusa dopo un vero e proprio pressing del club rossoblù, che ha battuto la concorrenza di altre squadre di Serie C interessate al giocatore, tra cui Gubbio, Cosenza e Vis Pesaro.