Calcio, Carcarese. I vertici societari in sala stampa dopo l'amichevole di Celle: "Cantiere aperto, ma sappiamo di avere un buon potenziale" (VIDEO)

La predisposizione al gioco è rimasta quella dei giorni migliori, ma la Carcarese ha ancora fisiologicamente della strada da compiere prima di entrare pienamente a regime.
I novanta minuti disputati all'Olmo Ferro sono stati tutto sommato positivi, seppur restino le quattro reti incassate dal Celle Varazze. Sul fronte tattico mister Battistel ha provato qualche alternativa, passando dall'ormai collaudata difesa a 3 al 4-2-3-1 con Beretta versione trequartista alle spalle di Kosiqi.
Proprio dal centrocampista sono arrivate conferme positive, anche sotto l'aspetto caratteriale, dopo il brutto infortunio dello scorso anno.