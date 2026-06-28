Calcio | Leonardo Consiglio piace in Serie B, occhi puntati del Modena sul portiere scuola Legino

La stagione positiva disputata da Leonardo Consiglio con la maglia della Dolomiti Bellunesi potrebbe aprirgli le porte di una categoria superiore. L'estremo difensore nato nel 2006, scuola Legino e di proprietà del Genoa, ha sfruttato al meglio l'esperienza in Veneto, mettendosi in evidenza con prestazioni convincenti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi della squadra.

Le qualità mostrate nel corso dell'ultimo campionato di Serie Channo attirato l'interesse di diversi club professionistici. Dopo i primi sondaggi effettuati dal Monopoli, alla ricerca di un portiere giovane da inserire nel proprio organico, anche il Modena avrebbe acceso i riflettori sul promettente numero uno rossoblù.

La società emiliana starebbe infatti valutando la possibilità di accogliere Consiglio in maglia gialloblu consentendogli di misurarsi con il campionato di Serie B. Un'opportunità che rappresenterebbe un importante passo in avanti nel percorso di crescita del giovane portiere, pronto a confrontarsi con un livello competitivo ancora più elevato.

Resta da capire eventualmente la formula dell'operazione: o un semplice prestito o un trasferimento con diritto di recompra a favore del Genoa. I rossoblu infatti non intendono privarsi di uno dei talenti più fulgidi del proprio settore giovanile.