Calciomercato | Dego. Tantissime conferme e il sesto ingaggio è Ettore Parodi

Prosegue la costruzione del Dego in vista della stagione 2026/27. La società biancoblù mette a segno il sesto colpo del proprio mercato estivo assicurandosi le prestazioni del centrocampista Ettore Parodi, classe 2007.

Cresciuto calcisticamente tra esperienze importanti con la Juniores Nazionale della Cairese e successivamente con il Bragno, Parodi approda ora in biancoblù pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico di mister Roso.

Parallelamente al mercato in entrata, il Dego ha confermato gran parte dell'organico della passata stagione, puntando sulla continuità e sul lavoro svolto negli ultimi mesi. Vestiranno ancora la maglia biancoblù Mattia Monticelli, Andrea Domeniconi, Ivan Monticelli, Cristian Ferraro, Giacomo Marini, Jacopo Garrone, Samuele Turco, Gianluca Vero, Antonio Gennarelli, Massimiliano Diotto, Francesco Montano, Andrea Brignone, Andrea Strazzacapa, Alessio Muca, Pietro Bignoli, Tommaso Baccino, Lorenzo Negro, Giorgio Delfino e Giulio Russo.