Calcio, Coppa Italia Serie D. Celle Varazze - Imperia verso le porte chiuse, Vado - Sanremese si giocherà al Chittolina

Mancano poco meno di tre settimane al primo impegno ufficiale per le squadre ponentine che militano in quarta serie.

Le gare di Coppa Italia sono state calendarizzate il prossimo 31 agosto, ma resta forte la variabile sui terreni di gioco in cui di disputeranno Imperia - Celle Varazze e Vado - Sanremese.

Per quanto riguarda la sfida tra le squadre di Riolfo e Pisano appare ormai certa l'inversione del campo, ma non avendo ancora l'Olmo Ferro le strutture divisorie per separare le due tifoserie, il match sarà verosimilmente disputato a porte chiuse.

Dalle parti del Chittolina, invece, è arrivata in mattinata la conferma della disputa di Vado - Sanremese nel fortino rossoblu. Tre le partite in programma: il 31 agosto (Coppa Italia di Serie D), il 7 settembre (Campionato di Serie D) e il 13 settembre (Juniores Nazionale).