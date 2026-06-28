Calciomercato | San Filippo Neri, rosa profondamente rinnovata per mister Massimelli

La San Filippo Neri Albenga volta pagina dopo la retrocessione e si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Seconda Categoria con una rosa profondamente rinnovata.
La società giallorossa ha ufficializzato undici nuovi acquisti. Tra i pali arriva Christian Chiola, mentre in difesa si registra l'innesto di Valentino Piotto.
A centrocampo vestiranno la maglia della San Filippo Neri Albenga Alessandro Vignati, Samuele Biraghi, Lorenzo Sgarbi e Pietro Trevia.
Per il reparto offensivo sono stati invece tesserati Michael Basile, Lucas Muniz, Elias Bessone, Ezequiel Blas Ayala Martinez e Luciano Massimelli.