Tornei Estivi | Trofeo Città di Albenga, è la notte dei verdetti: Interno Uno e M Infissi si giocano il titolo

Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera il Trofeo Città di Albenga vivrà il suo atto conclusivo con una serata che promette spettacolo, emozioni e grande calcio. Sul terreno di gioco andranno in scena le ultime due sfide della manifestazione, quelle che assegneranno definitivamente le posizioni del podio.

Ad aprire il programma sarà la finale per il terzo e quarto posto, in calendario alle ore 21:00. Ferrara Costruzioni e Sport Ancash torneranno in campo con l'obiettivo di chiudere il proprio percorso nel migliore dei modi dopo le amare eliminazioni maturate nelle semifinali. Due squadre che hanno dimostrato qualità e carattere durante tutto il torneo e che cercheranno di conquistare un meritato piazzamento sul podio.

Alle ore 22:00 spazio invece all'evento più atteso, la finalissima che metterà di fronte i campioni in carica di Interno Uno e la determinata formazione di M Infissi.

Le semifinali hanno confermato il valore delle due finaliste. M Infissi ha staccato il pass per l'ultimo atto al termine di una sfida combattutissima contro Ferrara Costruzioni. Dopo l'1-1 dell'andata, il confronto di ritorno si è deciso soltanto nei tempi supplementari, quando una splendida conclusione al volo di Frazzetto ha regalato la qualificazione ai suoi dopo il botta e risposta nel finale dei tempi regolamentari tra Carastro e Abdlaoui.

Percorso diverso ma altrettanto intenso per Interno Uno, chiamato a ribaltare la sconfitta dell'andata contro Sport Ancash. I detentori del titolo hanno risposto da grande squadra, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Prudente e Beluffi e sfruttando anche la superiorità numerica maturata nel finale del primo tempo. Un successo che permette ai campioni uscenti di tornare in finale e difendere il trofeo conquistato nella passata edizione.