Pallapugno Leggera: Al Trofeo Libertas in Piazzetta vincono "Gli incredibili"

Da anni, in occasione della festa di San Pietro, nella piazzetta dedicata al santo a Murialdo si disputa un torneo di pallapugno leggera, organizzato dalla Polisportiva Murialdo in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas.

L'edizione di quest'anno, valida per l'assegnazione del 3° Trofeo Libertas in Piazzetta, ha visto la partecipazione di sei squadre, per un totale di 24 giocatori, che hanno dato vita a incontri combattuti e spettacolari, seguiti con interesse dal pubblico presente.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra "Gli incredibili" composta da Andrea Icardo, Davide Salvo, Gabriele Sasso e Andrea Minio. Con questo successo la quadretta vincitrice ha staccato il pass per le finali nazionali di pallapugno leggera che si svolgerranno a novembre ad Albissola Marina.