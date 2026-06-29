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Altri sport | 29 giugno 2026, 18:22

Pallapugno Leggera: Al Trofeo Libertas in Piazzetta vincono "Gli incredibili"

Pallapugno Leggera: Al Trofeo Libertas in Piazzetta vincono &quot;Gli incredibili&quot;

Da anni, in occasione della festa di San Pietro, nella piazzetta dedicata al santo a Murialdo si disputa un torneo di pallapugno leggera, organizzato dalla Polisportiva Murialdo in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas.

L'edizione di quest'anno, valida per l'assegnazione del 3° Trofeo Libertas in Piazzetta, ha visto la partecipazione di sei squadre, per un totale di 24 giocatori, che hanno dato vita a incontri combattuti e spettacolari, seguiti con interesse dal pubblico presente.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra "Gli incredibili" composta da Andrea Icardo, Davide Salvo, Gabriele Sasso e Andrea Minio. Con questo successo la quadretta vincitrice ha staccato il pass per le finali nazionali di pallapugno leggera che si svolgerranno  a novembre ad Albissola Marina.

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