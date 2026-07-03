Calciomercato | Ufficiale, i tecnici Penna e Zunino ripartono dall'Albissole

L'annuncio biancoceleste:

"Le Albissole 1909 comunicano di aver affidato la panchina della formazione Juniores a mister Penna e mister Zunino, un binomio che lavora insieme da 18 anni. Siamo lieti di accoglierli nel nostro club, dopo il grande successo ottenuto con la Juniores del Legino.

Mister Penna, attivo da 28 anni, ha guidato diverse società di Savona e provincia: 6 anni a Savona, 8 a Vado, 7 a Quiliano (dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile), 3 a Veloce e 3 tra Albisola e Legino. Con 4 titoli interprovinciali, 3 regionali e 7 finali regionali disputate, ha guidato la Juniores del Legino al titolo regionale e al terzo posto nazionale, superando Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, arrendendosi solo alla Toscana.

Mister Zunino, al suo fianco da 18 anni , porta una visione complementare e una dedizione che hanno reso possibile questi traguardi. Insieme, rappresentano un punto di forza per il futuro della Juniores.

La Società Albissole 1909 vi augura i migliori successi con i colori biancocelesti!"