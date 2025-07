Calciomercato. Il Finale torna a muoversi in attacco, ha firmato Thomas Polito

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



L’F.B.C. Finale è lieta di dare il benvenuto a Thomas Polito.

Di ruolo attaccante, Thomas è un classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Savona e ha vestito la maglia dell’Albissole nell’ultimo campionato di Promozione. Un’annata positiva per lui, nella quale ha trovato continuità ed ha realizzato 12 reti in 28 presenze. Prima della formazione ceramista, ha vestito le casacche di Spotornese, Celle Varazze e Veloce.

La Società augura a Thomas un in bocca al lupo per la nuova stagione!