Taichi | Roberto Civallero porta Finale Ligure sul palcoscenico europeo a Lecco

La città di Lecco ha ospitato, tra sabato 27 e domenica 28 giugno, la prima edizione italiana di Europa TAICHI, manifestazione internazionale dedicata agli stili interni delle arti marziali. L'appuntamento ha richiamato scuole provenienti da numerosi Paesi europei, impegnate in un intenso fine settimana di competizioni, formazione e confronto tecnico.

Il programma ha previsto prove nelle diverse specialità di Forma, oltre alle sfide di tui shou, il tradizionale combattimento a contatto controllato che rappresenta uno degli elementi distintivi della disciplina. A completare l'evento, seminari e momenti di approfondimento guidati da maestri arrivati da varie parti del mondo.

A rappresentare la Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale, è stato il maestro Roberto Civallero. L'atleta finalese ha preso parte alla competizione nello stile Yang, esibendosi nella sequenza tradizionale dei 108 movimenti codificati.