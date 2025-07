Calciomercato, Baia Alassio. Pampararo resta a difesa della porta giallonera, tesserato il giovane difensore Ferraro

Si aspettavano a strettissimo giro di posta le prime mosse ufficiali della Baia Alassio Auxilium.

Stamattina dagli uffici delle vespe è arrivata l'importante conferma del numero uno giallonero, Andrea Pampararo, oltre all'ufficialità del primo nuovo arrivo messo a segno dal ds Taverna.

Dal Pietra Ligure è stato ingaggiato Filippo Ferraro, difensore leva 2007, nella scorsa stagione protagonista con la formazione Under 21 biancoceleste.



La nota giallonera:

Baia Alassio Auxilium A.S.D. annuncia con orgoglio la riconferma di Andrea Pampararo per la prossima stagione sportiva. Il portiere, bandiera del gruppo con oltre 200 presenze totali, continuerà a difendere i pali gialloneri anche in Promozione. Contestualmente al rinnovo di Pampararo, la Società è felice di comunicare il tesseramento di Filippo Ferraro, classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Pietra Ligure e dopo protagonista con il Pietra U21 in Seconda Categoria. Tutto il Club rivolge a Filippo un caloroso benvenuto, certo dell’importante contributo che il nuovo calciatore saprà apportare al reparto arretrato della squadra!