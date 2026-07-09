Calcio | Serie D, il Bra cambia pelle: Germanetti cede l'80% delle quote alla cordata torinese composta da Albert D'Alterio e Franco Niutta

Grandi novità in vista per il Bra, reduce dalla retrocessione in Serie D ma determinato a ripartire con ambizioni importanti.

I tanti dettagli del nuovo corso giallorosso saranno resi noti la prossima settimana nel corso di una conferenza stampa.

L'appuntamento sarà utile per conoscere, oltre all'allenatore che succederà a Fabio Nisticò (sarà Riccaro Boschetto) i dirigenti che guideranno la società nei prossimi anni.

Lo storico presidente Giacomo Germanetti ha infatti deciso di cedere la maggioranza delle quote, tenendo per sé il 20%, ad una cordata torinese composta da Albert D'Alterio e Franco Niutta, la cui moglie, Eva Valenza, ricoprirà la carica di presidente.

Germanetti, attraverso la sua figura, terrà vivo il legame con il territorio e le istituzioni, esaudendo una precisa richiesta dei nuovi soci: "I nuovi soci mi hanno convinto per le loro ambizioni. Hanno garantito la giusta attenzione a tutta la parte strutturale e al settore giovanile. Sono determinati a crescere, non vogliono essere una meteora. Io rimarrò con il 20% delle quote per mantenere i rapporti con Bra e le sue istituzioni".

Albert D'Alterio è carico in vista della prossima sfida, a tinte giallorosse: "Bra è una società storica, riteniamo che la nostra sia una scelta giusta. Abbiamo tante idee. Vogliamo costruire una squadra giovane ma forte. Non possiamo fare promesse, il prossimo sarà un anno transitorio. L'obiettivo, però, è quello di crescere in questa piazza importante, con un tifo storico. Germanetti è al centro del progetto, lui è una colonna del Bra. Sarà una figura di rilievo oltre che il presidente onorario".