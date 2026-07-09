Calciomercato | Speranza. Tris di arrivi dal Legino Juniores, confermato l'ingaggio di Palomba, Ottavi e Amici

Nell'ultima settimana lo Speranza ha ufficializzato l'ingaggio di tre giocatori, pronti ad arricchire l'organico a disposizione di mister Ponte.

Tutti i volti nuovi provengono dalla Juniores del Legino, fresca del terzo posto conquistato, poche settimane fa, nel tabellone nazionali.

In mezzo al campo arriva Nicolas Palomba, centrocampista classe 2007 che dopo l'ottimo percorso con i verdeblù è pronto per l'esperienza al "Briano". Palomba ritroverà il compagno di reparto, Nicolò Ottavi, anch'egli classe 2007, mentre nel reparto arretrato spazio a Federico Amici.

Parallelamente la società ha consolidato ulteriomente l'ossatura della rosa, dopo le prime conferme già annunciate. Proseguiranno infatti l'avventura in maglia rossoverde Simone Pasquino, difensore e punto di riferimento del reparto arretrato, l'estremo difensore Mattia Fois e il centrocampista Andrea Frosio.