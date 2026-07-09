Calciomercato | Gabriele Roascio torna al Pontelungo, ufficiale il nuovo ingaggio in granata

L'annuncio della società ingauna:
Ci sono legami che il tempo non spezza.
Ci sono maglie che non si dimenticano.
E ci sono ritorni che sanno di casa.
L'𝐀.𝐒.𝐃. 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝟏𝟗𝟒𝟗 è felice di riabbracciare Gabriele Roascio, difensore classe 1999, che torna a vestire i colori granata per la stagione 2026/2027.
Determinazione, esperienza e conoscenza dell'ambiente: qualità che Gabriele metterà ancora una volta al servizio della squadra, riportando in campo tutto il suo attaccamento a questa maglia.
Bentornato a casa, Gabriele.
In bocca al lupo per questa nuova avventura!