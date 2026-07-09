 / Calcio

Calcio | 09 luglio 2026, 16:53

Calciomercato | Gabriele Roascio torna al Pontelungo, ufficiale il nuovo ingaggio in granata

Calciomercato | Gabriele Roascio torna al Pontelungo, ufficiale il nuovo ingaggio in granata

L'annuncio della società ingauna:

Ci sono legami che il tempo non spezza.

Ci sono maglie che non si dimenticano.

E ci sono ritorni che sanno di casa.

L'𝐀.𝐒.𝐃. 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝟏𝟗𝟒𝟗 è felice di riabbracciare Gabriele Roascio, difensore classe 1999, che torna a vestire i colori granata per la stagione 2026/2027.

Determinazione, esperienza e conoscenza dell'ambiente: qualità che Gabriele metterà ancora una volta al servizio della squadra, riportando in campo tutto il suo attaccamento a questa maglia.

Bentornato a casa, Gabriele.

In bocca al lupo per questa nuova avventura!

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium