Lotteria delle Stelle | Ecco il biglietto fortunato per l'iniziativa a sostegno dell'associazione Gigi Ghirotti

Nella magnifica cornice del Lido Genova si è svolto ieri sera il tradizionale brindisi con il mondo sportivo e le massime autorità istituzionali e sportive. Alla presenza del Prof. Henriquet è stato estratto il biglietto vincitore della Lotteria delle Stelle 2026. Ospiti di Carlo PIttaluga e del Lido, abbiamo avuto il piacere di avere al nostro fianco Simona Ferro (Regione Liguria), Vittoria Canessa Cerchi (Comune di Genova), Roberto Valle (Coni LIguria), Dario Della Gatta (Cip Liguria) e Laura Patrignani (Usr Liguria). La crociera MSC per due persone nel Mediterraneo va al possessore del biglietto numero 2064. Chi ha acquistato il tagliando attraverso le numerose associazioni sportive che hanno aderito al progetto dovrà contattare Stelle nello Sport inviando una mail a info@stellenellosport.com. Il voucher di 500 euro in servizi offerti da Genovarent, estratto tra tutte le Associazioni che hanno sostenuto la Lotteria, va alla ANSD Vela Sestri Ponente.

La Lotteria si è affiancata all’Asta Benefica e ai grandi eventi di Stelle nello Sport (Galà delle Stelle e Festa dello Sport). Un grande impegno che ha portato a raccogliere in questi primi sei mesi 52.916,41 euro, in attesa del tradizionale Charity Event dell’autunno che chiuderà la nostra maratona benefica. Un ringraziamento va a chi ha partecipato alla Lotteria, acquistando i biglietti. Ecco gli Amici che sono scesi in campo al nostro fianco: Alocin Media Srl, Amaras, Ameri Daniela, Andrea Doria Ginnastica, ANSD Vela Sestri Ponente, Aragno Gs, Ardita Savate, Audax Quinto, Auxilium Pgs, Bad Lake Hockey, Badminton Genova, Baiardo Angelo, Bartolomei Gioielleria, Blu Genova Social Sporting, Borgoratti, Carasco Pallavolo, Colombo Genova Volley, Cornigliano GSD, Delta Spedizioni, Elah Novi Dufour, Elpis, Fih Liguria, Fise Liguria, Horse Club Rapallo, HP Voltri Mele, Italmatch Chemicals, Lanterna Taekwondo Genova, Lino Team, LNI Genova, Marassi Judo, Meeting Club, Mezza Maratona di Genova, Naica Asd, Novelli 1934 Mercedes, Novelli Cristiano, Panathlon Genova Levante, Park Tennis Genova, Poggi Agostino, Pompilio Scherma, Porto Antico di Genova, Prato Nevoso GAM Genova Asd, Quiliano Ginnastica, Rotary Club Genova, Rubattino Ginnastica, San Giorgio Automazione S.r.l., San Michele Ginnastica, Sci Club 3G, Sofia nel Cuore, Solari Assicurazioni, Soroptimist Club Genova, Sportiva Sturla, Tennis Club Lavadore, Tigullio Vip Padel, Tsn Genova, Uisp Ginnastica, Us Sestri Ponente, Ventieventi, Vita ssf, Waterfront Sailing Club, Zena Roller.

Con l’estrazione della Lotteria delle Stelle per la Gigi Ghirotti, si è chiuso il primo semestre della 27° edizione del progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare il movimento sportivo ligure, promuovendo la cultura e i valori dello sport quale straordinario fattore educativo e di presidio socio-culturale. Al fianco di enti e associazioni sportive liguri, ogni anno promuove una maratona a sostegno della Fondazione presieduta dal Prof. Franco Henriquet. “Stelle nello Sport è uno degli eventi più redditizi dal punto di vista del sostegno alla nostra Fondazione", sottolinea Henriquet. "E anche questa volta si è battuto il record superando la cifra dello scorso anno, è una cifra molto importante, sono 52 mila euro, un ossigeno fondamentale per la nostra fondazione perché viviamo di quello, perché, come si sa ormai, tutte le nostre attività sono sostenute prevalentemente dalle donazioni e dagli eventi che tanti enti, tanti comuni e tanti gruppi, soprattutto sportivi ci riservano. Stelle nello Sport da 27 anni ormai ci sostiene e ogni anno ci dà veramente un apporto economico non da poco. Quindi, un grande ringraziamento a questo straordinario progetto che unisce lo sport alla solidarietà. Lo sport che non è soltanto divertimento per chi lo pratica, ma anche un momento di solidarietà per le persone meno fortunate che hanno bisogno di aiuto. E noi siamo qui proprio per questo. Ci siamo aperti all’assistenza domiciliare per i malati prima di tumore, successivamente per tanti altri malati e abbiamo sempre delle nuove iniziative. Quest’anno, in particolare, abbiamo avuto l’iniziativa di acquistare l’hospice, la struttura dove ha sede l’hospice di Albaro, che era una cosa importante per poter dare continuità all’attività dell’hospice, che poteva essere messo a rischio per una, praticamente, diversa destinazione d’uso. Quindi, grazie a Stelle nello Sport per questo aiuto e continuiamo così, nella nostra intesa che ormai dura da ben 27 anni”.

Carlo Pittaluga, amministratore del Lido Genova, sottolinea il forte legame con Stelle nello Sport all’insegna dello Sport per Tutti e della solidarietà. “Una giornata fantastica. Devo dire che il giorno della staffetta e il giorno che Stelle nello Sport ci supporta direttamente è sempre una giornata eccezionale. Anche quest’anno siamo riusciti a rifare l’evento, è la terza edizione. Siamo veramente orgogliosi di portarla avanti perché, sicuramente, è un momento di grossa felicità. Come dico sempre, forse più per noi che la organizziamo vedere la felicità dei ragazzi, piuttosto che dei ragazzi stessi. Quindi è veramente un momento altissimo. Siamo orgogliosi, abbiamo messo in vasca, o in mare moltissimi atleti. E quindi, come dire, per noi è veramente importante. Sta diventando un appuntamento fisso e questo è veramente importante. Siamo partiti lunedì 6, finiremo venerdì. Stiamo facendo esplorare tutti questi sport acquatici: da quello che può essere il nuoto, la pallanuoto, poi l’apnea, windsurf, SUP, lo snorkeling. Siamo veramente felici”. Presente a bordo vasca per premiare gli atleti di tutte le abilità la vicepresidente di Regione Liguria, Simona Ferro, poi al fianco di Stelle nello Sport per l’estrazione della Lotteria per la Gigi Ghirotti. “Stelle nello Sport non ci abbandona mai. Davvero lavoriamo insieme tutto l’anno con grandi iniziative, eh ma soprattutto anche con tanta solidarietà. Oggi siamo ai al Lido per “Sport per tutti” e per la lotteria delle Stelle. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria, che hanno fatto in modo davvero di poter raccogliere il più possibile fondi da devolversi alla Gigi Ghirotti. Una Fondazione importantissima per la nostra città che si occupa di cure palliative assistendo ogni anno circa 1.600 persone per le cure palliative a domicilio. E’ un presidio fondamentale che aiuta tante famiglie e quindi è giusto che anche da parte del mondo sportivo arrivi questo grande aiuto”. Vittoria Canessa Cerchi ha portato il saluto della Sindaca Silvia Salis. “Sono veramente degli eventi meravigliosi questi, location meravigliose ma degli eventi meravigliosi che ricordano veramente il valore dello sport quando tutti possono competere allo stesso livello e possono anche, diciamo, passarsi il testimone. Questo è proprio il valore a tutto tondo di quello che è lo sport, quindi che fa ripartire tutti insieme per andare avanti. E’ una bellissima cosa associare lo sport, la socialità e la beneficenza. Quindi quando c’è sport, c’è condivisione, socialità e beneficenza, perché lo sport poi abbraccia tutti. E’ molto importante fare rete. Quello dello sport è un mondo bellissimo, complesso, ma veramente meraviglioso con tante sfaccettature. Quello che dobbiamo fare noi come amministrazioni è quello proprio di unire sempre di più, e ringrazio soprattutto gli organizzatori di eventi come questo perché sono anche un momento che permette a noi delle istituzioni di incontrare tante realtà e capire esattamente quello che hanno bisogno gli atleti, le persone che vogliono praticare sport”.