Finale, verso il bando i lavori per la palestra di via XXV Aprile: cantiere previsto a fine estate

Prosegue l'iter per la riqualificazione della palestra di via XXV Aprile, a Finale Ligure, dopo la variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale dello scorso 19 giugno, con la quale l'Amministrazione ha stanziato diversi fondi per l'edilizia sportiva.

L'intervento interesserà due delle principali criticità della struttura. Da un lato verrà realizzata la completa impermeabilizzazione della copertura e delle pareti laterali, dall'altro saranno rifatti il campo da gioco, deteriorato dagli anni di utilizzo e dalle stesse infiltrazioni che negli anni hanno compromesso la pavimentazione, e il massetto.

Come ha annunciato nei giorni scorsi, attraverso i propri canali social, l'assessore competente Paolo Folco, in questi giorni si sta completando il progetto esecutivo per poter bandire la gara d'appalto, con l'obiettivo di aprire il cantiere nel mese di settembre, "riducendo il più possibile i disagi per scuola e Polisportiva".