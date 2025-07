Calcio, Tornei Estivi. Team Archivi trionfa alla Savona Cup! Sconfitta in finale Taverna dei Peccatori & Harena Blanca

La Savona Cup ha la sua regina! E’ Team Archivi a conquistare l’8° edizione della rassegna disputata nella città della torretta a partire dal mese di giugno. Il torneo, organizzato da Gabriele Siri, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Federico Lanero, in collaborazione con Samuele Araldo, Luca Bianco, Corrado Buscaglia, Chiara Sferruggia e la fotografa Cecilia Repetto, ha visto sfidarsi, sui campi di Maracanà, Scaletti e Trincee 21 formazioni al via con oltre 250 iscritti.



Nella folta cornice di pubblico accorsa per l’evento, sono Metalla e compagni a conquistare il trofeo battendo in finale per 4 a 1 Taverna dei Peccatori & Harena Blanca. A salire sul gradino più basso del podio sono invece i Taverna dello Zio Gian Fester, capaci di superare ai calci di rigori l’ottimo Bar Milly.



Alla premiazione hanno partecipato anche il delegato CONI di Savona e Presidente Regionale Libertas Cav. Roberto Pizzorno, l’Assessore allo Sport Francesco Rossello e il consigliere Federico Mij.



Questi i numerosi premi individuali assegnati dal comitato organizzatore:



PREMI FEDELTA’: Fabio Ficca con un buono dalla Pasticceria Nora

MIGLIOR ALLENATORE: Niccolò Piu (Team Archivi) con una birra offerta da BEdreamER e un buono dalla Pasticceria Nora

PREMIO SOCIAL: Mattia Ordisci (Taverna dei Peccatori & Harena Blanda) con una birra offerta da BEdreamER e un buono dalla Pasticceria Nora

MIGLIOR UNDER 21: Alexandro Pittalis (Taverna dello Zio Gian Fester) con una calza offerta da SoxPro Compression e un taglio capelli da Aurora Parrucchieri

MIGLIOR PORTIERE: Luca Canevari (Taverna dello Zio Gian Fester) con una calza offerta da SoxPro Compression e un taglio capelli da Aurora Parrucchieri

MIGLIOR DIFENSORE: Samuele Croce (Bar Milly) con una calza offerta da SoxPro e una birra offerta da BEdreamER

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Mikola Babliuk (Team Archivi) con una calza offerta da SoxPro e una birra offerta da BEdreamER

MIGLIOR ATTACCANTE: Gabriele Romano (Arbisoa) con una calza offerta da SoxPro e una birra offerta da BEdreamER

MVP FINALE: Emanuele Colombo (Team Archivi) con un buono per due per un’esperienza in barca offerto da Andora Match Race

CAPOCANNONIERE: Gabriele Giacchino (Taverna dei Peccatori & Harena Blanda) con un pallone Jako e un taglio capelli da Aurora Parrucchieri

MIGLIOR GIOCATORE DEL TORNEO: Elvis Metalla (Team Archivi) con un parastinco Flex-GXPro e un portachiavi di Vecchia Savona