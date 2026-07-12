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Calcio | 12 luglio 2026, 19:02

Calciomercato | L'Albissole annuncia Pusceddu, Vignaroli e Pistone

Calciomercato | L'Albissole annuncia Pusceddu, Vignaroli e Pistone

Il comunicato biancoceleste:

Nella giornata di ieri hanno apposto la firma sul tesseramento tre nuovi calciatori che andranno a rinforzare la rosa biancoceleste in vista della stagione 2026/2027.

Tra i pali arriva Mattia Pusceddu, portiere classe 2007, reduce dall'ultima stagione disputata tra  Loano e Pontelungo

A centrocampo, invece, vestirà la maglia biancoceleste Francesco Vignaroli, classe 2008.

Approda in Prima Squadra anche Cristiano Pistone, portiere classe 2010, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Giovane di grande prospettiva, da questa stagione entrerà a far parte del parco portieri diretto da Mr. Pierluigi Ghiraldelli, che ne ha già seguito con attenzione il percorso di crescita nella passata stagione.

La Società Biancoceleste dà il benvenuto a Mattia, Francesco e Cristiano, augurando loro le migliori soddisfazioni sportive con la maglia dell'Albissole 1909

Redazione

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