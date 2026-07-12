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Calcio | 12 luglio 2026, 19:18

Calciomercato | Finale, due centrocampisti ex Savona per mister Alessi: sono Saracco e Pirotto

Calciomercato | Finale, due centrocampisti ex Savona per mister Alessi: sono Saracco e Pirotto

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di dare il benvenuto in giallorossoblu a Jacopo Saracco e Manuel Pirotto.

Due profili giovani, ma già con esperienze importanti alle spalle e che saranno fondamentali per il nostro centrocampo.

Jacopo è un 2005 ed ha militato nelle giovanili di Savona e Vado, in seguito nelle prime squadre di Celle Varazze, Albissole e Savona nell’ultima stagione. Manuel è un classe 2006 ed anche lui è cresciuto nel Vado, per poi passare tra i grandi vestendo le maglie di Carcarese e Savona.

cs

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