Calcio | Vado, l'Under 17 Nazionale è stata affidata a mister Michele Battistel

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, Michele Battistel sarà il tecnico che guiderà l'Under 17 Nazionale del Vado.





Ad annunciarlo è stata la stessa società rossoblu:

Proseguono le novità legate al nostro 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐥𝐞 in vista della stagione del ritorno in Serie C: dopo l’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟔, oggi siamo lieti di annunciare che anche l’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝟏𝟕 prenderà parte al campionato nazionale di categoria.



Oggi la squadra rossoblù si è ritrovata per il primo incontro stagionale sotto la guida di 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥.



Tecnico giovane, preparato e reduce dall’avventura alla guida della prima squadra della 𝐂𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞𝐬𝐞, compagine con la quale ha centrato la promozione in 𝐄𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 nelle stagione 2024/25.



