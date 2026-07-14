Calciomercato | Patrick Lazzarini sceglie l'Alessandria, l'ex Vado approda al Moccagatta

Si parlava di un possibile rinnovo biennale con il Vado per Patrick Lazzarini, invece il giocatore classe 2008 è stato ufficialmente tesserato da parte dell'Alessandria.

Mister Sesia lavorerà quindi ancora con l'esterno destro, lanciato in Prima Squadra durante la passata stagione.

A dargli il benvenuto in grigio è stato il presidente Antonio Barani:

"«Patrick è un classe 2008 molto forte, con qualità importanti, personalità e una grande voglia di emergere. Siamo convinti che abbia tutte le caratteristiche per crescere rapidamente e ritagliarsi uno spazio importante con questa maglia. Il suo arrivo conferma la volontà di costruire un’Alessandria competitiva guardando al futuro»,