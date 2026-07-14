Calciomercato. Lo sprint di Nacci per il Pontelungo

Il comunicato granata:

L'A.S.D. Pontelungo 1949 è lieta di dare il benvenuto ad 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐜𝐢, esterno offensivo classe 2004, nuovo rinforzo della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.

Giovane, dinamico e dotato di ottime qualità offensive, Andrea approda in granata dopo la vittoria del campionato di Eccellenza con il Millesimo, esperienza che gli ha permesso di crescere e mettersi in evidenza.

Velocità, tecnica e voglia di migliorarsi saranno le sue armi al servizio della squadra, con l'obiettivo di dare il massimo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Ad Andrea va il più caloroso benvenuto nella famiglia granata. Siamo certi che saprà conquistare, con impegno e determinazione, l'affetto dei nostri tifosi.