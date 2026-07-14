Calcio giovanile Libertas: partiti i tornei in notturna "Tutto in una sera"

Nella prima rassegna di calcio estivo giovanile Libertas ad aggiudicarsi il Trofeo " Baraonda Rossoblù" è stata a sorpresa la squadra più giovane. Il sestagonale riservato alle leve 2011/12 è stato vinto infatti dai ragazzi in blue del Bortu FC a dimostrazione che quando prevalgono grinta e bel gioco nessuna impresa è impossibile. Sabato 11 luglio sul perfetto green del Dagnino (tracciati campo A e B) nella consueta formula "Tutto in una sera- 6 c/o 6 ", emozioni e spunti di bel gioco hanno deliziato il pubblico presente, nonostante la concomitanza con tanti altri eventi ( vedi i Mondiali in corso). Le partite di 15 minuti per tempo si sono succedute a ritmo continuo sotto l'attento controllo della classe arbibratale.

L'hanno spuntata per un gol i Bortu FC nella finalissima che gli ha visti di fronte a I Muratori. Ottimi terzi i Neri FC Mameli e quarti i celesti dell'Urbe Eterna. Al quinto posto il Team Suprise che ha regolato ai rigori il Chile FC. Ricca e suggestiva la cerimonia di premiazione condotta dal dott. Felicino Vaniglia, responsabile regionale della sezione Calcio Libertas. Oltre alla coppa ai primi classificati sono stati conferiti diversi premi speciali di cui diamo elenco: Lorenzo Gobbo (Premio Fair Play) - Pietro Marino (giocatore più combattivo) - Deivis Xhokola (miglior tuttocampista) ed infine Gabriele Stagnaro ( miglior giocatore). Appuntamento ora ai prossimi Tornei sempre al motto di All Together.

Prossimo appuntamento con il calcio giovanile Libertas è per Venerdi 17 luglio a Cengio con il torneo Granata. Per info: f.vaniglia@gmail.com 347 900 3209. In allegato il calendario delle manifestazioni giovanili LIbertas calcio.