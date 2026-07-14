IL PAGELLONE | Cairese, ritorno al via

VOTO 4

È un peccato che la Cairese non sia riuscita a valorizzare il lavoro svolto negli ultimi tre anni, ritrovandosi di fatto al punto di partenza.

Un triennio vissuto costantemente in affanno rispetto agli obiettivi prefissati dalla società. La promozione in Serie D arrivò al termine della rimonta firmata dalla squadra allora allenata da Riccardo Boschetto, culminata nello spareggio di Terni, mentre poco più di dodici mesi fa fu Matteo Solari a conquistare una sofferta salvezza attraverso il playout contro il Chieri.

Due allenatori che, stando a quanto da loro stessi dichiarato, hanno avuto un margine d'intervento piuttosto limitato nella costruzione della rosa durante l'estate.

Resta quindi difficile individuare quale sia stata la linea tecnica seguita dal club, anche alla luce della mancata presenza formale di un direttore sportivo. Allo stesso modo, è complicato comprendere perché alcune evidenti lacune dell'organico, su tutte l'assenza di un centravanti di livello dopo la partenza di Gueye, non siano mai state colmate. Un limite che si è riflesso nei numeri per tutta la stagione, con i valbormidesi che hanno chiuso inevitabilmente il campionato con il penultimo attacco del girone A (davanti al solo fanalino di coda Novaromentin).

L'auspicio è che mister Buttu possa contare su un sostegno diverso. I rapporti non sono stati particolarmente semplici nel corso degli anni, ma già nelle ore successive alla retrocessione il club aveva individuato nel tecnico ingauno il profilo ritenuto più adatto per aprire un nuovo corso.