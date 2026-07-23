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Calcio | 23 luglio 2026, 14:57

Calciomercato | San Francesco Loano. Torna Andrea D'Aiuto nella retroguardia rossoblu

Calciomercato | San Francesco Loano. Torna Andrea D'Aiuto nella retroguardia rossoblu

Prosegue senza sosta il calciomercato dilettantistico ligure, con la San Francesco Loano che si muove ulteriormente per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver messo a segno diverse operazioni in entrata, il club rossoblù ufficializza un ritorno: quello di Andrea D'Aiuto.

Il difensore, classe 2004, aveva lasciato Loano al termine della stagione 2024/25 per accasarsi al Ceriale, con cui ha disputato l'ultima annata. Ora, però, la sua carriera torna a intrecciarsi con quella rossoblù.

Il comunicato:

"L' Asd S.F. Loano annuncia con immenso piacere il tesseramento di Andrea D'Aiuto per la stagione sportiva 2026/2027.

Difensore classe 2004, per lui si tratta di un "ritorno a casa"; Andrea è stato infatti uno dei nostri protagonisti della vittoria del campionato di Promozione, del titolo regionale nella stagione 23/24 e del campionato di Eccellenza dell' anno successivo.

Dopo l'esperienza della scorsa stagione con la maglia dell' Asd Ceriale, Andrea torna in rossoblu.

Ad Andrea , dandogli un caloroso bentornato nella famiglia rossoblu,auguriamo nuove e importanti soddisfazioni".

Redazione

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