Calciomercato | Plodio, per la porta c'è Alessandro Piccardi

Ancora un colpo di mercato per il Plodio, che rinforza il proprio pacchetto arretrati con l'arrivo tra i pali di Alessandro Piccardi, estremo difensore classe 2002 con un passato tra Dego, Cairese e Bragno.
Il calciatore, che si trasferisce in biancoblù proprio dal Dego, porta in dote una solida esperienza nella categoria, elemento che la società ha sottolineato con soddisfazione nella nota di benvenuto:
"Eccoci con un nuovo volto al servizio del Plodio.
Da Dego arriva ALESSANDRO PICCARDI.
Con lui abbiamo blindato ancora di più la nostra porta.
Arriva un ragazzo forte e con esperienza da vendere in categoria.
Benvenuto in famiglia".