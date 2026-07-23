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Calcio | 23 luglio 2026, 12:06

Calciomercato | Plodio, per la porta c'è Alessandro Piccardi

Calciomercato | Plodio, per la porta c'è Alessandro Piccardi

Ancora un colpo di mercato per il Plodio, che rinforza il proprio pacchetto arretrati con l'arrivo tra i pali di Alessandro Piccardi, estremo difensore classe 2002 con un passato tra Dego, Cairese e Bragno.

Il calciatore, che si trasferisce in biancoblù proprio dal Dego, porta in dote una solida esperienza nella categoria, elemento che la società ha sottolineato con soddisfazione nella nota di benvenuto:

"Eccoci con un nuovo volto al servizio del Plodio.
Da Dego arriva ALESSANDRO PICCARDI.
Con lui abbiamo blindato ancora di più la nostra porta.
Arriva un ragazzo forte e con esperienza da vendere in categoria.
Benvenuto in famiglia".

Redazione

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