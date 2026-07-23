Calcio | Savona, ripescaggio in stand by. La decisione finale arriverà la prossima settimana

Non dovrebbero arrivare novità decisive, in un senso o nell'altro, nella giornata odierna sulla querelle relativa al ripescaggio del Savona.
Il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, era atteso oggi a Roma negli uffici della Lega Nazionale Dilettanti, ma al momento non risultano sviluppi in merito.
È più probabile che serva ancora qualche giorno di attesa, in vista della scadenza dei termini perentori per le iscrizioni, fissata al 27 luglio, e del successivo consiglio direttivo del 30, chiamato a ratificare le squadre che comporranno i vari gironi dei campionati liguri.