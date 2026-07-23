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Calcio | 23 luglio 2026, 14:41

Calciomercato | Rumor spenti, Thomas Graziani resta alla Cairese

Calciomercato | Rumor spenti, Thomas Graziani resta alla Cairese

Thomas Graziani resta alla Cairese. 

È questa la notizia del giorno in casa gialloblù.

Nelle scorse settimane, tra gli addetti ai lavori era circolata la voce di un suo possibile addio al "Brin", con diverse società di rilievo del comprensorio ponentino interessate all'attaccante ingauno. 

L'annuncio del club valbormidese mette però fine a ogni indiscrezione: Graziani rimarrà a disposizione di mister Buttu, con l'obiettivo di puntare nuovamente insieme  alla vittoria del campionato, come già accaduto ad Albenga nella stagione 2022/23.

Redazione

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