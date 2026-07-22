Calciomercato | Il Bardineto riparte, confermando l'ossatura della squadra. Sono nove i rinnovi

In attesa dei volti nuovi, il Bardineto ha iniziato a disegnare l'organico per la stagione 2026/2027 partendo dai rinnovi.

La società ha infatti diffuso i primi nomi dei giocatori che faranno parte della rosa, confermando così l'ossatura della squadra che ha caratterizzato l'ultima annata.

Tra i calciatori che continueranno a vestire la maglia nero verde figurano Adriano Patitucci, Gioele Ponzo e Giordi Ponzo, insieme a Mirko Dell'Oriente, Daniele Superchi e Lorenzo Toscano. Completano il gruppo delle prime riconferme Daniele Risso, Francesco Guallini e Luigi D'Elia.