Calciomercato | Millesimo, c'è Malagrida per l'attacco di mister Macchia

La notizie del mancato rinnovo tra Joshua Malagrida e il Pietra Ligure, arrivata nelle scorse settimana, ha automaticamente spianato la strada all'ingaggio dell'esterno d'attacco da parte del Millesimo.

L'ufficialità dell'operazione è arrivata ieri ed è stata annunciata dalla società del presidente Levratto.

Per Malagrida, dopo una stagione in crescendo in Eccellenza, arriva quindi l'opportunità di misurarsi con il campionato di Serie D.

Il comunicato:

"L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare l’ottavo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.

Arriva in giallorosso Joshua Malagrida, attaccante classe 2008.

Joshua vanta una grandissima crescita grazie al percorso fatto nel settore giovanile del Vado, dove si è fatto notare a suon di gol: ben 45 reti nella stagione 2021/2022 e altre 30 nella stagione 2023/2024. Ha partecipato al Torneo delle Regioni rappresentando la Liguria per ben due stagioni di fila.

Nella scorsa stagione ha mosso i primi passi nel calcio dei grandi vestendo la maglia del Pietra Ligure.

Il commento della società: “Siamo felicissimi di accogliere Joshua e di averlo con noi il prossimo anno. Benvenuto in giallorosso.”