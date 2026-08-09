Calcio | Amichevoli estive, il Novara batte 2-0 la Cairese

Al "Piola" di Novara la Cairese è stata ospite dei piemontesi.
A decidere la partita è stata la doppietta di Valdesi, ad inizio e fine ripresa.
NOVARA-CAIRESE 2-0
NOVARA: Boseggia, Scarpetta, Miceli, Citi, Di Cosmo, Cortese, Collodel, Arboscello, Canneti, Donadio, Lanini.
A disposizione: De Nicolo, Anfossi, Moretti, Morganti, Valdesi, Basso, Ranieri, Pregnolato, Viani, Mazziotti, Malaspina, Ledonne.
Allenatore: Birindelli.
CAIRESE (3-4-2-1): Barroero; Gandolfo, Boveri, L. Casazza; Di Lucia, Facello, Castiglia, A. Casazza; T. Graziani, Capra; Oubakent.
A disposizione: Hernandez, Levratto, Longagna, Freccero, Turco, Carta, Bronzino, Cerioni, Moscino, Pizzorno, Peluffo, Trezhnjeva.
Allenatore: Buttu.